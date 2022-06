Dethleffs: Feinschliff für die Camper

Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller Dethleffs aus dem Allgäu hat seine neuen Produkte für das Jahr 2023 vorgestellt und verspricht "zahlreiche Innovationen und Modellüberarbeitungen".



Erst im Mai 2022 feierte der Just Go Premiere. Zum Modelljahr 2023 wird die neue Reisemobil-Baureihe auf Basis des Ford Transit um drei zusätzliche Grundrisse erweitert. "Campingfreunde, die ein preiswertes Mobil in guter Qualität mit reisefertiger Ausstattung suchen, können nunmehr unter insgesamt sechs verschiedenen Grundrissen wählen", heißt es bei Dethleffs.



Zum Ende des Modelljahrs 2022 wird das Angebot bei der neuen Camper-Van-Baureihe Globetrail um den Globetrail 590 C vergrößert. Der knapp sechs Meter lange Kastenwagenausbau auf Basis des Ford Transit präsentiert sich mit einem geräumigen Wohnbereich, Doppelboden, einem innovativen Comfort-Bad und vielen weiteren praktischen Details.



Auch das Angebot in der ersten eigenen Camper-Van-Baureihe Globetrail wird für nächstes Jahr massiv ausgebaut. Ab dem Modelljahr 2023 kommen zu den zwei bisherigen Grundrissen sieben neue Modelle auf Fiat-Basis hinzu. Darüber hinaus sind nun praktische Ausstattungsoptionen wie das Klappdach mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen und der Bugausbau mit Panoramafenster zu haben.



Die Caravan-Baureihe Aero wird um drei neue Grundrisse mit Hubbett über der Rundsitzgruppe vergrößert. "Trotz kompakter Abmessungen lassen sich damit einfach und schnell zusätzliche Schlafplätze schaffen, ohne den Wohnraum einzuschränken", so die Erklärung. Vor allem Familien und Camper mit gelegentlichen Übernachtungsgästen würden die zusätzliche Flexibilität schätzen.



Auch die Einsteiger-Caravan-Baureihe c'joy wird aufgefrischt. Neues Holzdekor und Polsterstoffe aus nachhaltigen Rohstoffen prägen das neue Interieur. Zudem wertet im Modelljahr 2023 ein effizienter Kompressorkühlschrank die Serienausstattung des c'joy auf.

