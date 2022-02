Dethleffs baut für Nissan einen neuen Urban Camper

Der Freizeitfahrzeugspezialist Dethleffs fertigt für Nissan einen neuen Urban Camper. Der Campingausbau des neuen Modells wird im Dethleffs Stammwerk in Isny im Allgäu gefertigt und wird im März 2022 erstmals zu sehen sein.



Der Urlaub mit dem Wohnmobil hat sich in der Pandemie zum Trend entwickelt. An dem Boom will sich der japanische Autohersteller Nissan beteiligen und lässt vom Freizeitfahrzeugspezialisten Dethleffs ein vielseitiges und alltagstaugliches Multifunktionsfahrzeug bauen. Der Urban Camper wird unter dem Namen Nissan Primastar "Seaside by Dethleffs" künftig am Dethleffs-Standort in Isny im Allgäu produziert werden und erstmals im März 2022 zu sehen sein.



Damit erweitert Dethleffs seine Produktion von Kastenwagenausbauten im Stammwerk um ein weiteres Modell. Neben eigenen Freizeitfahrzeugen entwickelt und fertigt Dethleffs bereits seit 2004 Kastenwagenausbauten im Auftrag anderer Marken. Heute laufen in Isny jährlich mehr als 7.000 Urban Camper und Camper Vans vom Band.



"Wir freuen uns, dass wir Nissan bei diesem spannenden neuen Projekt mit unserer Erfahrung und Kompetenz unterstützen können", sagt Alexander Leopold, der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Dethleffs. "Der Ausbau von Camper Vans und Urban Camper bei Dethleffs beschränkt sich nicht auf die Möblierung, sondern umfasst auch die gesamte Elektrik und Heizung, die Wasserversorgung, Karosserie-Modifikationen, die Hochdach- oder Aufstelldachmontage sowie die Isolierung".



Bernhard Hohns, Manager LCV Nissan Deutschland, ergänzt: "Immer mehr Kunden interessieren sich für den Camping-Urlaub und suchen nach einem Produkt, das sowohl kompakt als auch alltagstauglich ist. Daher ist es großartig, dass wir mit Dethleffs einen erfahrenen Partner gewonnen haben, der für höchste Qualität im Bereich der Freizeitfahrzeuge steht und mit dem wir passende Camper auf Basis der Nissan Vans auf den Markt bringen können."

