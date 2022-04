Detailer im Detail

Detailer aus der Sprayflasche sind für eine schnelle Lackreinigung zwischendurch die perfekte Lösung. Doch was leisten die Produkte wirklich? Die KÜS hat gemeinsam mit Auto Bild und Auto Bild Klassik zwölf gängige Detailer aus dem Handel in einem Fachlabor getestet. Fazit: Nur vier der zwölf getesteten Produkte sind wirklich gut und halten was sie versprechen.



Test-Sieger mit der Note "sehr gut" ist der neue A1 High End Speed Detailer von Dr. Wack. Er überzeugt die Experten mit der besten Farbauffrischung und Glanzgradsteigerung und bietet zudem guten Langzeitschutz. Auch bei der Materialverträglichkeit ist dieser Detailer absolut top.



Mit der Note "gut" schneiden die drei Produkte Liqui Moly Detailer Lackschnellpflege, Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer und ADBL QD1 Quick Detailer ab. Herausragender Langzeitschutz sichert ihnen die Plätze zwei, drei und vier im Test. Die Glanzgradsteigerung und die Farbauffrischung ist bei diesen Produkten gut bis zufriedenstellend.



Ein "befriedigend" erreichen ab dem fünften Platz die Detailer Meguiar's Ultimate Quick, Koch Chemie Allrounder Quick Shine und Chemical Guys P40. Schwache Farbauffrischung und nur durchschnittlichen Langzeitschutz zeigt Meguiar's. Koch Chemie erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Oberflächenglätte und dem Oberflächenbild, die Farbauffrischung und die Glanzgrad-Steigerung sind hingegen sehr gering, die Schutzwirkung mäßig. Chemical Guys überzeugt bei der Farbauffrischung und mit sehr glatter Oberfläche, Glanzgrad, Schutz- und Langzeitwirkung sind jedoch enttäuschend. Allen drei Produkten gemein ist, dass sie Polycarbonat angreifen und auf den Kunststoff-Teststreifen feine Risse bilden.



Allesamt enttäuschend und von den Testern nur mit "ausreichend" benotet wurden die nachfolgenden fünf Produkte: Gyeon Q2M Quick, Turtle Ceramic 3 in 1, Morris Fender-Baum Supershine, Swissvax Nano Express Automobil-Schnellpflege und Herrenfahrt Ultra Gloss.



Das teuerste Produkt im Test, mit dem fast unglaublichen Preis von 89 Euro für die 1.000 Milliliter-Flasche, versagte völlig. Auf dem Kunststoff-Teststreifen des als Edelmarke auftretenden Swissvax zeigten sich tiefe Risse. Und die Schutzwirkung des Kunststoff-Zerstörers war so schwach, dass sie nach einer Wäsche komplett verschwunden war.

