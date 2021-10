Destilliertes Wasser hilft

Erfurt. Obwohl sie so wichtig ist, haben sie nur wenige im Blick: die Kühlflüssigkeit im Auto. Deswegen wird es plötzlich hektisch, wenn die Warnlampe angeht. Und nun? Welcher Stoff kommt rein? Der TÜV Thüringen gibt darauf Antworten. Ein Ausgleichsbehälter im Motorraum zeigt den Füllstand der Kühlflüssigkeit an. Der Pegel sollte dabei stets zwischen der Minimal- und der Maximalmarke liegen. Wer kleinere Füllstandsdefizite selbst ausgleichen will, kann destilliertes oder entionisiertes Wasser nutzen. Auf keinen Fall sollte aber Leitungswasser verwendet werden – es besteht die Gefahr von Kalkablagerungen im Kreislauf. Besser ist es jedoch, Kühlmittel der gleichen Spezifikation im verwendeten Mischungsverhältnis nachzufüllen.

Unterschiedliche Farben

Nur so bleibt der optimale Frost- und Korrosionsschutz gewahrt. Die unterschiedlichen Farben des Kühlmittels dienen der schnellen Orientierung und dazu, dass Kühlmittel unterschiedlicher Spezifikation nicht versehentlich gemischt werden. Ein häufig gemachter Fehler: Die Verwechslung von Kühlmittel mit dem ebenfalls eingefärbten Wischwasserzusatz. Wer dieses Mittel in den Kühlkreislauf gegeben hat, sollte die Kühlflüssigkeit in einer Fachwerkstatt tauschen lassen. Die Bestandteile des Wischwasserzusatzes könnten sonst den Kühlkreislauf angreifen und zu Korrosion führen. Achtung: Den Ausgleichsbehälter des Kühlmittels nie bei betriebswarmem Motor öffnen! tmn