Design-Preis für den Hyundai Staria

Der Hyundai Staria gewinnt beim internationalen Designwettbewerb Red Dot Award die Auszeichnung "Best of the Best" in der Kategorie Produktdesign 2022. Dieser Titel wird für "bahnbrechendes Design" verliehen und stellt die höchste Anerkennung im Wettbewerb dar.



"Der Hyundai Staria ist das neueste Modell im M-Segment, welches mit dem 'Inside-Out'-Designansatz entworfen wurde und damit eine neue Gestaltung für die Mobilität der Zukunft erschaffen hat", sagt SangYup Lee, Executive Vice President, Head of Hyundai Global Design Center. "Unser Designteam hat seine ganze Leidenschaft in dieses Modell gesteckt und eng mit unseren besten Modellbauern und Ingenieuren zusammengearbeitet."



Das Exterieur des Fahrzeugs ist geprägt von einer stromlinienförmigen Silhouette, die durch eine fließende, von vorne nach hinten verlaufende Kurve definiert ist. Der erhöhte Fahrgastraum sorgt für hohen Komfort und Bequemlichkeit, so dass sich das Modell sowohl für die geschäftliche Nutzung als auch als Familienfahrzeug eignet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1