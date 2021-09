Design-Award für den Maserati MC20

MC20 lautet der unspektakuläre Name eines spektakulären Sportwagens von Maserati. Jetzt kann sich der Bolide mit dem European Product Design Award 2021 schmücken. Der Maserati MC20 wurde mit der Auszeichnung "Product Design of the Year" 2021 von der Jury des European Product Design Award bedacht.



"Unsere Mission war es, ein Auto zu entwerfen, das auch in Zukunft als das Modell der neuen Maserati-Ära in Erinnerung bleiben wird", sagt Klaus Busse, Maserati Head of Design. "Und ich denke, wir haben unser Ziel mit dem MC20 erreicht." Man fühle sich geehrt, die begehrte Auszeichnung zu erhalten. Sie würdige die Arbeit des gesamten Teams, das sich mit ganzem Herzen für dieses einzigartige Projekt eingesetzt habe.



Der vom Maserati Centro Stile in Turin entworfene MC20 ist eine Mischung aus Eleganz und Sportlichkeit. Bei dem Sportwagen ist jedes Designdetail funktional. Die Flügeltüren sind zum Beispiel nicht nur schön, sondern verbessern auch die Ergonomie des Fahrzeugs und ermöglichen einen optimalen Zugang zum Innenraum und daraus heraus.



Darüber hinaus repräsentiert der Sportler die pure Form von Geschwindigkeit im Maserati-Stil. "Er ist ein Werk skulpturaler Ingenieurskunst, das die Richtung der ästhetischen Zukunft der Marke vorwegnimmt", betont der Hersteller. Tatsächlich führte die Fokussierung auf Performance zur Konzeption eines Automobils mit einer ausgeprägten Persönlichkeit, einer raffinierten Aerodynamik und einer unverwechselbaren Linienführung.



Hinter der sportlichen Seele verbirgt sich der neue, 463 kW/630 PS starke V6-Nettuno-Motor. Mit ihm beschleunigt der MC20 aus dem Stand in nur in 2,88 Sekunden auf Tempo 100 km/h und verleiht dem Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von über 326 km/h. Der patentierte Motor wurde vollständig von Maserati konzipiert, entwickelt und gebaut. Er verwendet dabei unter anderem eine aus der Formel 1 abgeleitete Vorkammer-Verbrennungstechnologie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1