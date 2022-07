Der will Meer: Citroen C3 Aircross Rip Curl

Citroen setzt seine Kooperation mit dem Surfsportbekleidungs-Hersteller Rip Curl fort und präsentiert eine Neuauflage des C3 Aircross Rip Curl. Die limitierte Sonderedition kann ab sofort bestellt werden und rollt ab September zu den Händlern. Die Preise beginnen bei 26.040 Euro.



"Der neue C3 Aircross Rip Curl basiert auf den Top-Versionen Shine und Shine Pack, für die sich in Europa über 60 Prozent unserer Kunden entscheiden. Die Sonderedition mit dynamischen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen Origami Black, dem Farbpaket 'Anodised Blue' außen und einem erfrischenden 'Blue-Jeans'-Ambiente im Innenraum steht ganz im Zeichen des Ozeans. Hinzu kommen Ausstattungen, die das Wohlbefinden an Bord steigern", betont Citroen-Produktmanager Pierre Monferrini.



Für Komfort und Wohlbefinden an Bord ist der C3 Aircross Rip Curl mit den Advanced Comfort Sitzen ausgestattet. Der Sitzbezug "Hello Chinor" besteht aus einem blau-grauen Sportstrickstoff, der häufig bei Funktionskleidung und Sportschuhen zum Einsatz kommt. Er wird mit einem kunststoffbeschichteten Stoff in Saphirblau mit Ledereffekt kombiniert, der von der Welt des Wassersports inspiriert ist und den oberen Teil der Rückenlehnen und Sitzflächen umhüllt. Die Sitzpolster sind mit einer neuen La Rochelle-Naht in Bright Blue verziert.



Durch die verschiebbare und umklappbare Sitzbank, die aus zwei unabhängigen Teilen besteht, und den umklappbaren Beifahrersitz entsteht eine Ladelänge von 2,40 Meter. Lange Gegenstände bzw. Sportutensilien wie Surfbretter oder Skier können so problemlos und sicher transportiert werden.



Für den Citroën C3 Aircross Rip Curl stehen drei Motorisierungen zur Wahl: die Benzinmotoren PureTech 110 und PureTech 130 mit Sechsgang-Automatikgetriebe EAT6 sowie der BlueHDi 110.

