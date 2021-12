Der VW Taigo ist startbereit

Das Kleinwagensegment von Volkswagen mit Polo und T-Cross bekommt Zuwachs, denn der neue Taigo rollt heran. Der ausschließlich frontgetriebene Taigo wird in drei verschiedenen Leistungsstufen (als 1.0 TSI wahlweise mit 70 kW/95 PS oder 81 kW/110 PS sowie als 1.5 TSI mit 110 kW/150 PS) und in vier Ausstattungslinien "Taigo", "Life", "Style" und "R-Line" angeboten. Der Einstiegspreis beträgt 19.350 Euro.



Die neuartige Karosserieform des Taigo und die bis zu 18-Zoll großen Räder sollen für Eleganz und Dynamik sorgen. Das durchgehende Leuchtenband am Heck mit LED-Rückleuchten setzt zusätzlich Akzente im Exterieur. Für mehr Komfort, eine noch schärfere Signatur an der Front und ein Plus an Sicherheit können zusätzlich IQ.LIGHT - LED-Matrixscheinwerfer inklusive Lichtleiste im Kühlergrill bestellt werden (ab Ausstattungslinie "Style" serienmäßig an Bord).



In der Ausstattungslinie "Life" kommt darüber hinaus die serienmäßige Einparkhilfe und App Connect hinzu. Letzteres Feature ermöglicht die Bedienung ausgewählter Apps und Inhalte komfortabel direkt über das Display im Fahrzeug. In der Ausstattungslinie "Style" beinhaltet die Serienausstattung zum Beispiel App Connect inklusive App Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto. IQ.Light - LED-Matrixscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sind ebenfalls Serie.



Für einen sportlichen Gesamteindruck ist die Ausstattungslinie "R-Line" die richtige Wahl. Sie definiert sich unter anderem durch einen tiefgezogenen Frontstoßfänger in "R-Line"-Optik, einen Diffusor am Heck, sportliche Kontrastelemente in Hochglanz-Schwarz und größere Räder (bis zu 18 Zoll).

