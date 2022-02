Der VW e-up! ist ab sofort wieder bestellbar

Die Erfolgsgeschichte des VW e-up! kann weitergehen: Ab sofort ist der vollelektrische Wolfsburger Kleinwagen in der Ausstattungslinie Plus zu einem Listenpreis von 26.895 Euro inklusive Mehrwertsteuer vor Abzug der Umwelt- und Innovationsprämie in Höhe von 9.570 Euro wieder bestellbar.



Für viele Kunden bedeutete das Erfolgsmodell von Volkswagen den Einstieg in die E-Mobilität. Denn der Cityspezialist bietet eine umfangreiche Serienausstattung, Platz für vier Personen und eine solide Reichweite. Der e-up! wurde bis heute weltweit mehr als 80.000-mal verkauft. In der Folge stiegen die Lieferzeiten auf bis zu 16 Monate. Ende 2020 nahm Volkswagen daher für den Kleinstwagen vorübergehend keine Bestellungen mehr an. Die Produktion zur Abarbeitung des Bestellbestandes lief auch 2021 weiter.



Im vergangenen Jahr rangierte der e-up! mit rund 30.800 Auslieferungen markenübergreifend auf Rang zwei der beliebtesten Elektrofahrzeuge in Deutschland. Nachdem der Bestellbestand jetzt erfolgreich abgebaut wurde, ist das Modell aus dem Segment unterhalb des ID.32 nun wieder in Deutschland bestellbar und wird auch sukzessive in weiteren europäischen Märkten angeboten.



Der e-up! Style "Plus" verfügt über einen 61 kW (83 PS) starken E-Antrieb. Seine maximale WLTP-Reichweite beträgt bis zu 258 Kilometer. Neben seinen dynamischen Fahreigenschaften - unter anderem dank seines hohen Drehmoments von 210 Nm - soll der e-up! mit seinem geringen Verbrauch von 12,7 kWh (kombiniert) auf 100 Kilometern glänzen.



Das Modell ist serienmäßig unter anderem mit einer CCS-Ladedose für schnelles Laden, dem Spurhalteassistenten "Lane Assist", einer Klimaanlage "Climatronic", einem Multifunktionslenkrad in Leder und den 15-Zoll-Leichtmetallrädern "Blade" ausgestattet. Bei 40 kW DC-Ladeleistung reichen 60 Minuten, um das 32,2-kWh-Batteriesystem wieder zu 80 Prozent aufzuladen. Mit Wechselstrom dauert eine 80-Prozent-Ladung mit 7,2 kW Leistung etwas länger als vier Stunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1