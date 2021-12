Der Subaru Forester soll sicherer werden

Mehr Sicherheit für den Subaru Forester: Das Allrad-SUV bekommt zum neuen Modelljahr ein erweitertes Eyesight-System. Ebenfalls im Paket: Ein geschärftes Design und mehr Komfort. Die Preisliste startet bei 34.990 Euro (UVP inkl. 19 Prozent MwSt.). Der Forester fährt serienmäßig mit dem 110 kW/150 PS starken e-Boxer samt Mildhybrid-System vor.



Mit dem überarbeiteten Eyesight-System wurde die neue Stereokamera statt am Rückspiegel direkt oben an der Windschutzscheibe angebracht. Der daraus resultierende Weitwinkel vergrößert den Arbeitsbereich, ohne dass Präzision und Zuverlässigkeit leiden, und ermöglicht so weitere Funktionen. Der Notbremsassistent beispielsweise erkennt mögliche Gefahren jetzt noch früher und kann entsprechend warnen - auch an Kreuzungen.



Für zusätzliche Sicherheit sorgt das erweiterte Allradmanagement X-Mode: Das System wird genauso wie die modifizierte Bergabfahrhilfe automatisch aktiviert, sobald der abgedeckte Geschwindigkeitsbereich erreicht wird - manuelles Ein- und Ausschalten entfällt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1