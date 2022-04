Der Skoda Karoq wird frisch gemacht

Seit seiner Einführung als zweite SUV-Baureihe von Skoda im Jahr 2017 wurde der Karoq schon mehr als eine halbe Million Mal produziert. Jetzt wird der kleinere Bruder des Kodiaq aufgefrischt - laut Hersteller "mit einer konsequent weiterentwickelten Designsprache, nachhaltigen Materialien, neuen Technologien und effizienten Motoren".



Für den neuen Auftritt sorgen der breitere Frontgrill, neu designte Front- und Heckschürzen plus schmalere und schärfer gezeichnete LED-Leuchten vorne und hinten. Die Tagfahrleuchten sind nun zweigeteilt, erstmals gibt es für den Karoq gegen Aufpreis Matrix-LED-Scheinwerfer.



Skoda verspricht eine um mehr als neun Prozent verbesserte Aerodynamik, ermöglicht unter anderem durch neue Leichtmetallräder mit Aero-Einsätzen, einen längeren Heckspoiler, seitliche Finlets an der Heckscheibe und eine neue Unterbodenverkleidung. Das Angebot an modernen Assistenz- und Sicherheitssystemen wurde ausgebaut.



Der Karoq ist in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style sowie als Sportline-Modell zu haben. Im optionalen Eco-Paket bestehen die Sitzbezüge zum Teil aus Stoff, dessen Fasern aus recycelten PET-Flaschen bestehen.



Die zwei Diesel- und drei Benzinaggregate leisten zwischen 81 kW/110 PS bis 140 kW/190 PS. Den 2,0 TSI mit 190 PS gibt es nur im Karoq Sportline, er verfügt serienmäßig über Allradantrieb. Beim 2,0 TDI mit 150 PS ist der 4×4-Antrieb als Option zu haben.

