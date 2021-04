Der richtige Reifen für Sportwagen

Leistungsfähige Sportwagen müssen mit den passenden Reifen unterwegs sein, um die Kraft sicher auf die Straße zu bringen. Porsche vertraut bei diesem Thema Reifen der Marke Hankook. Jetzt startet der Hersteller in eine weitere Erstausrüstungs-Kooperation mit der Sportwagenschmiede aus Stuttgart-Zuffenhausen.



Hankooks Premium UHP-Sommer-Profil, der Ventus S1 evo 3, wird ab dem Frühjahr 2021 unter anderem auf dem aktuellen Porsche 718 Boxster als Erstausrüstungsbereifung aufgezogen. Zum Einsatz kommen maßgeschneiderte Reifen des Typs Ventus S1 evo 3 in den Größen 235/40 ZR19 (92Y) N-0 für die Vorderachse und 265/40 ZR19 (98Y) N-0 für die Hinterachse. Daneben rüstet Hankook bereits die Porsche-Modelle Cayenne und Taycan mit passenden Premium-Bereifungen des Typs Ventus S1 evo 3 in SUV beziehungsweise EV-Spezifikation aus.



"Porsche steht für besonders leistungsfähige Sportwagen mit hohem Fahrspaß und gleichzeitig voller Alltagstauglichkeit. Das macht die Reifenentwicklung allerdings auch sehr komplex", sagt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. "Wir freuen uns daher sehr über diese Erstausrüstung, da sie die Leistungsfähigkeit unserer Produkte in ihrer gesamten Bandbreite eindrucksvoll unter Beweis stellt."



Der Ventus S1 evo 3 ist unter anderem mit einem hochfesten Wulstkern ausgestattet, der in Kombination mit der verstärkten Seitenwand neben einem sportlich-dynamischen Fahrverhalten auch hohe Fahrstabilität, Geradeauslauf und Lenkpräzision gewährleistet. Für den notwendigen Grip und eine exzellente Traktions- und Bremsleistung sowohl auf trockener als auch auf nasser Straße bürgt die spezielle Laufflächenmischung unter Einsatz von Hochleistungs-Naturharzen.



"Sportwagen mit Mittelmotor sind immer etwas Besonderes. Daher hat bei den Testfahrten das spezielle Fahrgefühl des Porsche 718 Boxster eine große Rolle gespielt," sagt Aleix Alcaraz, als Entwicklungsfahrer bei Hankook Tire für den Bereich Sportwagen verantwortlich. "Das Ergebnis ist eine perfekt mit dem Fahrzeug harmonierende Bereifung. Guter Grip in jeder Situation, die nötige Seitensteifigkeit und eine hohe Lenkpräzision sind sowohl für die Sicherheit als auch den Fahrspaß mit einem Sportwagen essenziell. Genau das kann unser Reifen liefern."

AdUnit urban-intext1