Der praktische Platz an der Sonne

Mannheim. Es gibt Autos, die muss man einfach gerne haben. Ein Mini etwa, die „Ente“, den Beetle oder natürlich den Fiat 500. Die Neuauflage des Autoklassikers schlug ein wie eine Bombe und hat sich zum festen Bestandteil im Kleinwagensegment gemausert. Der Nachteil: Er ist halt wirklich klein. Doch mit dem 500X gibt es eine knuffige Alternative, die viel praktischer ist, ordentlich Platz für vier bietet – und nun auch mit einem Faltdach zu haben ist.

„Dolcevita“ nennt Fiat das neue Modell – das Gefühl, das Leben zu genießen und die Freude an den kleinen und großen Dingen zu entdecken, beschreibt der italienische Ausdruck, wörtlich: das süße Leben. Der Ursprung des Dolcevita liegt in den 1950er und 60er Jahren, als Rom und Cortina, Portofino und Capri Schauplatz des internationalen Jetsets waren, der sich an diesen Orten traf, um in Eleganz und inmitten des italienischen Stils Erholung zu suchen. Und so kommt auch der 500X daher, der als „Yacht Club Capri“ bestens ausgestattet ist – allerdings auch mehr als 30 000 Euro kostet. Die Variante bildet den Startschuss, Fiat will günstigere Varianten mit Faltdach nachschieben.

Fiat 500X Dolcevita Sport – Yacht Club Capri Motor: Vierzylinder-Benziner Hubraum: 1332 ccm Leistung: 111 kW / 150 PS Max. Drehmoment: 270 Nm Antrieb: Frontantrieb, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 196 km/h Beschleunigung: 9,1 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 6,3 l / Testverbrauch: 6,9 l Schadstoffklasse: Euro 6D-TEMP CO2 Emissionen: 144 g/km Länge: 4265 mm, Breite: 1796 mm, Höhe: 1582 mm Leergewicht: 1395 kg Kofferraumvolumen: 350 bis 1000 l Preis: 33 490 Euro Serienausstattung: LED-Tagfahrlicht, Klimaautomatik, Navigationssystem mit 7-Zoll-HD-Touchscreen, el. Faltdach, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sonderfarbe „Blue Venezia“, elfenbeinfarbene Sitze mit Bezügen aus Soft-Touch-Material, Multifunktionslenkrad, Parksensoren hinten, diverse Assistenz-Systeme. se

Während das elektrisch betätigte Stoffverdeck innerhalb von 15 Sekunden die (Winter-)Sonne hereinlässt, fällt der Blick auf die Farbe „Blue Venezia“. Ein frisches Dunkelblau. Spiegelkappen, die Griffe von Türen und Heckklappe, die Querspange um den Kühler sowie Einsätze im vorderen Stoßfänger sind in satiniertem Chrom ausgeführt. Ein blau-elfenbeinfarbener Zierstreifen, wie ihn früher Jaguar- und Rolls-Royce-Modelle schmückten, gibt noch einen eleganten Schliff dazu. Fiat nennt den Streifen „Beautyline“. Auch die Felgen sind in Wagenfarbe gehalten.

Enge Lücken ein Kinderspiel

Im Interieur greifen Dekorelemente aus Holz (300 Euro Aufpreis) das Yacht-Thema auf. Sehr bequeme, elfenbeinfarbene Sitze mit Bezügen aus Soft-Touch-Material bieten vier Personen reichlich Platz. Über den sieben Zoll großen Touchscreen in der Mitte lassen sich auch Smartphone-Inhalte via Apple Carplay oder Android Auto spiegeln. Serienmäßig sind zudem Verkehrszeichenerkennung, ein Spurhalteassistent, ein adaptiver Abstandstempomat und eine Rückfahrkamera inklusive Einparkhilfe vorne und hinten an Bord. Da kann man nicht meckern.

Die Passagiere sitzen im 500X vergleichsweise aufrecht und hoch. Das verschafft einen schönen Überblick. Mit den 4,2 Metern Länge lässt es sich auch in der Stadt gut leben – die sehr leichtgängige Servolenkung, die Rückfahrkamera und die Einparkhilfen machen das Rangieren auch in enge Lücken zum Kinderspiel. Und im Gegensatz zum kleineren Bruder ohne X fällt auch der Kofferraum großzügig aus. Der Wochenendeinkauf inklusive einem Abstecher zum Getränkehändler stellt keine Herausforderung dar.

Der Testwagen kam mit der Topmotorisierung, einem 150-PS-Benziner. Das 1,3-Liter-Aggregat hat wenig Mühe mit dem Kompakten, schiebt ihn schön voran und bleibt auch trotz Stadtverkehrs relativ sparsam. Das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe präsentiert sich allerdings – vor allem, wenn es kalt ist – etwas ruckelig. Auf der Landstraße rollt der Fiat ruhig und souverän, er verleitet nicht zum Rasen, was bei der Seitenneigung in straff genommenen Kurven auch keinen Spaß macht.

Immer weniger Hersteller bieten offene Autos an. Umso erfrischender ist der praktische 500X mit seinem Faltdach, das genügend Frischluftvergnügen bietet. Und das in dem süßen und knuffigen Begleiter: Der Sommer kann kommen.

