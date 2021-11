Der Opel Rocks-e rockt ab 7.990 Euro

Opel hat die Preise für sein erstes SUM-Modell bekanntgegeben. Der Rocks-e, den die Hessen der Abteilung "Sustainable Urban Mobility" (SUM) zuordnen, ist ab 7.990 Euro bestellbar. Dafür gibt es ein en 2,41 Meter langen Winzling mit zwei Sitzen, einer Basis-Reichweite von 75 Kilometern und eine Spitze von 45 km/h.



Der Rocks-e ist als reiner City-Stromer gedacht und darf von Jugendlichen ab 15 Jahren mit Führerscheinklasse AM gefahren werden. "Die 5,5 kWh-Batterie kann in rund 3,5 Stunden zu 100 Prozent über eine gewöhnliche Haushaltssteckdose wieder aufgeladen werden", heißt es bei Opel.



"Der neue Rocks-e bedeutet emissionsfreie Mobilität pur. Mit klarem, mutigem Design, extrem kompakten Abmessungen und einem in jeder Hinsicht ebenso funktionalen wie unkonventionellen Auftritt", sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx zum erfrischenden Neuzugang. Er kündigte auch ein Finanzierungs-Angebot auf dem monatlichen Niveau eines Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr an.

