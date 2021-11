Der neue Toyota GR 86 steht in den Startlöchern

Der neue Toyota GR 86 soll einem breiteren Publikum den Zugang zu einem sportlichen Fahrerlebnis bieten. Denn das Sportcoupe ist das dritte eigenständige Modell der Marke Toyota Gazoo Racing. Der neue GR 86 wurde erstmals im April 2021 vorgestellt und wird im Frühjahr 2022 in Europa eingeführt. Die offizielle Europapremiere findet am 2. Dezember 2021 statt.



Das Coupe ist eine Weiterentwicklung des Toyota GT86 und behält dessen klassische Konfiguration aus Frontmotor und Hinterradantrieb bei. Beim Motor handelt es sich nach wie vor um einen Vierzylinder-Boxermotor, dessen Hubraum für mehr Drehmoment und Leistung auf 2,4 Liter vergrößert wurde.



Die Leistung beträgt 172 kW/234 PS. Dadurch beschleunigt der neue GR 86 in 6,3 Sekunden von null auf 100 km/h (6,9 Sekunden mit Automatikgetriebe) - und damit um mehr als eine Sekunde schneller als sein Vorgänger. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 226 km/h mit manueller Schaltung und 216 km/h mit Automatikgetriebe. Technische Anpassungen an Motor und Getriebe sorgen laut Toyota über das gesamte Drehzahlband für eine gleichmäßige, kraftvolle Beschleunigung.



Um Ansprechverhalten und Handling zu verbessern, haben sich die Ingenieure auf die Gewichtsreduzierung und eine weitere Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes konzentriert. Durch den Einsatz von Aluminium und anderer leichter und gleichzeitig stabiler Materialien sowie die strategische Verstärkung des Fahrzeugrahmens wurde die Steifigkeit rundum erhöht. Auch die Aufhängung wurde angepasst, während die Designer bei der Entwicklung neuer aerodynamischer Features von ihren Kollegen aus dem Motorsport unterstützt wurden.

