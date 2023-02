Der neue Renault Espace: Elegant und wohnlich

Bekannter Name, neues Modell: Renault ermöglicht mittels eines Licht- und Schattenspiels erste Ausblicke auf die Silhouette des kommenden Espace. Die Seitenansicht des Newcomers mit muskulöser Schulterpartie signalisiert ein athletisches Design. Trotz der mit 4,72 Metern kompakteren Abmessungen bietet die Modellneuheit den bis zu sieben Mitreisenden mehr Raum im Interieur als der Vorgänger.



Das neue Renault SUV-Modell ist in zwei Versionen mit fünf und sieben Sitzen verfügbar. Die langgestreckten Fensterflächen unterstreichen die elegante Formgebung und die großzügigen Innenraumdimensionen. Das Heck gewinnt durch einen Spoiler in Verlängerung der Dachlinie an Dynamik.



Die sechste Generation des Espace erfüllt mit ihren Proportionen noch besser zukünftige Mobilitätsanforderungen. Trotz des um 14 Zentimeter kompakteren Außenmaßes bietet sie mit 2,48 Metern bis zur dritten Sitzreihe deutlich großzügigere Raumverhältnisse im Interieur. Damit verfügt die Modellneuheit über die gleichen Gene wie frühere Generationen und ermöglicht bis zu sieben Personen komfortables Reisen.



Die Publikumspremiere des neuen Renault Espace erfolgt im Frühjahr 2023.

