Der neue Porsche Taycan GTS Hockenheimring

Porsche gratuliert dem Hockenheimring zum 90. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums baut der Sportwagenhersteller ein Sondermodell auf Basis des elektrischen Taycan GTS. Viele einzigartige Details wie beispielsweise die Lackierung in Steingrau aus dem "Farbe nach Wahl"-Programm kombiniert mit Akzenten in Bronzit zeichnen diese Sonderedition aus.



Die Innenausstattung in schwarzem Leder hat die Porsche Exclusive Manufaktur mit Ziernähten in Islandgrün und vielen weiteren Elementen individualisiert. An mehreren Stellen weist das Jubiläumslogo "90 Jahre Hockenheimring" auf den exklusiven Charakter dieses bis zu 440 kW/598 PS starken Taycan GTS hin. Leitgedanke bei der Konzeption der Sonderedition war es, das Jubiläumsmotto des Hockenheimrings "mobile Evolution" mit "traditioneller Eleganz" zu verbinden. Die Sonderedition wird in Deutschland und weiteren ausgewählten europäischen Märkten angeboten.



Eine exklusive Zugangsberechtigung gehört ebenfalls zum Ausstattungsumfang: Mit Hilfe des Fahrzeugschlüssels können sich Kunden als Besitzer der Sonderedition ausweisen. Dann dürfen sie direkt in das Porsche Experience Center (PEC) Hockenheimring fahren, das im Herzen der Rennstrecke liegt. Damit verbunden ist auch kostenfreies Laden für zwei Jahre. Kunden können sich zudem über bevorzugtes Parken bei den sogenannten "Frühschicht"-Veranstaltungen des PEC freuen, den monatlichen Fahrzeugtreffen von Porsche-Liebhabern.



"Edle Materialien, elegante Farbkombination und ungewöhnliche Details, die wir im Taycan so noch nicht gezeigt haben - das macht diese Sonderedition einzigartig", sagt Alexander Fabig, Leiter Individualisierung & Classic bei Porsche. Der Lack Steingrau stammt aus dem "Farbe nach Wahl"-Programm und bleibt im aktuellen Modelljahr beim Taycan der Sonderedition vorbehalten. Diese zeitlose, markante Porsche Exterieurfarbe unterstreicht den emotionalen Charakter des Elektrosportlers. Darauf abgestimmt wurde als Kontrastfarbe Bronzit entwickelt. Bronzit interpretiert klassische Metallic-Töne neu und sorgt für edle Akzente im Exterieur und Interieur.



Ein weiterer Blickfang ist das 21 Zoll große Mission E Design Rad. Der Felgenstern ist in Bronzit (Seidenglanz) lackiert, der umlaufende Felgenrand in der Exterieurfarbe Steingrau (Hochglanz) ausgeführt. Seidenglanz- und Hochglanz-Lacke wurden gemeinsam auf einer Felge appliziert. Passend zum Felgenstern ist der Radzierdeckel in Bronzit (Seidenglanz) lackiert und mit einem farbigen Porsche-Wappen versehen. Der Bremssattel ist in Schwarz (Hochglanz) lackiert.

