Der Modernisierer der Marken Hyundai und Kia

Euisun Chung, Executive Chair der Hyundai Motor Group, wurde vom Magazin Newsweek als "Visionär des Jahres" ausgezeichnet. Auch bei Kia leistete Euisun Chung Pionierarbeit. Der Wettbewerb "World's Greatest Auto Disruptors" hat sich aus "America's 50 Greatest Disruptors" entwickelt, einer Liste von Visionären, Innovatoren und Pionieren, die Newsweek im Jahr 2021 eingeführt hatte.



Mit den neuen Auszeichnungen werden Akteure des Wandels in der Automobilindustrie gewürdigt, die Technologien nutzen, die das Leben der Menschen tiefgreifend und positiv beeinflussen.



Mit der Auszeichnung "Visionär des Jahres" wird eine Führungspersönlichkeit geehrt, die wichtige Maßnahmen ergreift, um die Zukunft der Automobilindustrie kurzfristig und auch noch in den nächsten 30 Jahren mitzugestalten. Newsweek würdigte Euisun Chung für seine zentrale Rolle beim Aufstieg von Hyundai und Kia in der globalen Automobilindustrie.



"Die heute führenden Automobilhersteller verschieben die Grenzen auf eine Art und Weise, die uns in Bewegung hält und auch die Fantasie beflügelt", sagt Newsweek-Chefredakteurin Nancy Cooper. Die Akteure auf dieser Liste verdienten Anerkennung sowohl dafür, dass sie die Branche vorantrieben, als auch für ihre Führungsrolle bei der Bewältigung der pandemiebedingten Herausforderungen.



"Ich habe immer daran geglaubt, dass Autos eine Möglichkeit sind, Menschen zu verbinden", sagt Euisun Chung. Es liege in der Natur des Menschen, Sachen zu erforschen, Ideen zu entwickeln und Fortschritt zu generieren. Mobilität bringe die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. "Und wenn wir zusammenarbeiten, können Menschen außergewöhnliche Dinge vollbringen."



Mit Euisun Chung an der Spitze beschleunigt die Hyundai Motor Group die Einführung von Robotik und AAM-Technologien und untersucht deren Rolle bei der künftigen Entwicklung intelligenter Städte. Chung zeichnet auch für die Transformation des Konzerns zu einem Anbieter von Mobilitätslösungen für die Menschen verantwortlich.



Auch auf dem Gebiet der Elektrifizierung hat der Konzern mit der Einführung der zukunftsweisenden und vielfach preisgekrönten Elektromodelle Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 bedeutende Fortschritte gemacht. Beide nutzen die speziell für batterieelektrische Fahrzeuge entwickelte Plattform E-GMP.

