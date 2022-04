Der Mitsubishi Colt kommt zurück

Der neue Mitsubishi Colt kommt auch nach Europa - und damit auch nach Deutschland. Ende 2023 soll die Neuauflage des japanischen Kompaktwagen-Klassikers das Modellangebot der Diamant-Marke in einem wichtigen Segment erweitern.



Der neue Colt knüpft an eine lange Erfolgsgeschichte an. Nach seinem Start im Jahr 1962 entwickelte sich die erste Generation fix zum Bestseller. "In Deutschland wurden seit der Markteinführung 1978 fast eine halbe Million Fahrzeuge verkauft, in Europa entschieden sich allein bei der letzten Generation über 400.000 Kunden für einen Colt", heißt es bei Mitsubishi Motors in Deutschland.



Gebaut wird der Neue im türkischen Bursa, und zwar auf der CMF-B Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Mitsubishi verspricht eine umfangreiche Ausstattung und ein breites Antriebs-Angebot, darunter auch eine Hybrid-Version.



"Mit dem neuen Colt sowie dem neuen ASX, die beide im nächsten Jahr nach Deutschland kommen werden, bauen wir unser Angebot in den wichtigen Wachstumssegmenten konsequent aus und bekennen uns klar zum europäischen Markt", so Werner H. Frey, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors in Deutschland. Der Name Colt gehöre zu den bekanntesten Automobilnamen der Welt - man freue sich schon sehr darauf, das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Marke in Deutschland aufzuschlagen.

