Der Mercedes für Familien

Mannheim. Der Buchstabe T steht bei Mercedes seit Jahrzehnten für Platz. Früher war beim 123er oder 124er in die Modellbezeichnung fest ein T eingebaut – wenn es der Kombi war. Und so gab es vom trägen 240 TD 1979 bis zum schwungvollen 320 TE Mitte der 1990er mit Teppich ausgelegte Ladefläche. T hätte aber auch für teuer stehen können, denn die Mittelklasse-Kombis kosteten etwa 7000 D-Mark mehr als die Limousinen. Offiziell heißen die Kombis heute noch T-Modell. Nun taucht der Buchstabe am Heck eines „Premium-Small-Vans“ auf, wie Mercedes es nennt, einem Fahrzeug für Freizeit und Familie.

Platz hat die neue T-Klasse genug: Drei Kindersitze passen nebeneinander auf der Rückbank, große Schiebetüren erleichtern das Einsteigen auch in Parkbuchten und vermeiden Türrempler, im Gepäckabteil findet sich Raum für ganze Umzüge. Und das noch in Mercedes-Qualität. Nach dem etwas holprigen Miteinander beim Vorgänger Citan haben die Stuttgarter nun wieder einen Anlauf genommen und gemeinsam mit Renault einen Van entwickelt. Und im Gegensatz zu vorher ist die T-Klasse nun wirklich ein selbstständig wirkendes Modell und nicht nur Kangoo-Abklatsch.

Zugegeben, wenn die Vordertüren ins Schloss fallen, hört sich das doch sehr nach Kastenwagen an – aber dann überzeugen die hochwertigen Materialien und der schön gestaltete Innenraum schnell vom Premiumanspruch. Vom serienmäßigen MBUX-Multimediasystem, über Ambientebeleuchtung bis hin zu Sitzpolstern in Ledernachbildung und verschiedenen Zierelementen bietet die neue T-Klasse vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten.

Niedrige Ladekante

Auf den vorderen Sitzen ist das Platzangebot in der T-Klasse beachtlich. In welche Richtung man auch blickt, einengen muss sich hier keiner. Und selbst hinten reicht es nicht nur für die Kleinen. Selbst wenn der Sitz weit zurück geschoben ist, werden die Knie verschont. Wer mag, könnte sogar einen weiteren Kindersitz auf den Beifahrersitz stellen – ohne Risiko, denn eine in die Sitzfläche integrierte Matte erkennt anhand der Gewichtsverteilung, dass der Airbag abgeschaltet werden muss. Der Kofferraum zeichnet sich nicht nur durch eine niedrige Ladekante aus, er schluckt im Zweifel mehr als 2000 Liter an Volumen. Aber schon bei aufrechten Rücksitzen passen reichlich Gepäck oder der Monatseinkauf beim Getränkemarkt hinein.

Eine Familienkutsche ist natürlich kein Rennmobil, dennoch will niemand als Verkehrshindernis daherkommen. Als Testwagen stand ein T 180 zur Verfügung. Dessen 1,3 Liter großer Vierzylinder-Benziner leistet dank Turboaufladung 131 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von kräftigen 240 Newtonmetern, das bereits bei 1600 Umdrehungen pro Minute bereitsteht.

Das bedeutet: Auch bei relativ niedrigen Drehzahlen schiebt sich der T 180 schwungvoll durch den Verkehr. Einen gefühlten Mangel an Leistung hat er definitiv nicht. Und selbst Passagen auf der Autobahn werden kein träges Gezuckel – bei einem Testverbrauch von insgesamt knapp acht Litern. Das sehr komfortabel ausgelegte Fahrwerk bügelt – ganz untypisch für die Fahrzeugkategorie – schön Unebenheiten weg. Konstruktionsbedingt setzen starke Windböen dem T zu, genauso wie streng genommene Kurven. Dann neigt sich der Mercedes und schiebt über die Vorderräder.

Für die T-Klasse gibt es zwei Benziner und zwei Diesel, eine lange Version mit Platz für sieben Personen steht ebenso in den Startlöchern wie ein rein elektrisch angetriebenes Modell. Rund 31 000 Euro kostet das Basismodell der T-Klasse, der T 160. Für einen Mercedes ein sehr familienfreundlicher Preis. T steht also weiter für Platz – und nicht unbedingt mehr für teuer.