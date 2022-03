Der Mégane wird elektrisch

Málaga. Elektrischer Neuzugang in der Kompaktklasse: Renault bringt den elektrischen Mégane in den Handel. Das hat der französische Hersteller bei der Präsentation in Málaga angekündigt und den Basispreis mit 35 200 Euro beziffert. Mit dem größeren Akku, dem stärkeren Motor und der besten Ausstattung stehen aber bereits ohne Extras 47 500 Euro auf der Rechnung.

Dafür gibt es den Mégane E-Tech als komplett neues Auto im Crossover-Stil auf einer völlig neuen Plattform. Das hat mit dem konventionellen Mégane nichts gemein. Deshalb wollen die Franzosen den Verbrenner auch noch weiter parallel anbieten. Der Mégane E-Tech fährt mit einem Elektromotor an der Vorderachse, der mit 96 kW/130 PS oder 161 kW/220 PS angeboten wird. Reichweite: 470 Kilometer. tmn

