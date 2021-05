Der "Lange" lässt den Cayenne "fliegen"

Neben Michael Schumacher gilt Walter Röhrl als Deutschlands größte Rennfahrer-Ikone. Wenn einer sportliche Autos versteht und sie weiterentwickeln kann, dann ist es der zweimalige Rallye-Weltmeister. Und da ist es nicht verwunderlich, dass Walter Röhrl schon seit vielen Jahren der Sportwagenschmiede Porsche mit Rat und Tat zur Seite steht.



Röhrls Wort hat in den Chef-Etagen des Autobauers in Stuttgart-Zuffenhausen Gewicht. Jetzt durfte sich der "Lange", wie Röhrl in der PS-Branche respektvoll genannt wird, mal ein SUV vornehmen. Und so ließ der Weltklasse-Rennfahrer einen noch leicht getarnten Prototypen eines neuen Cayenne-Modells "fliegen".



Der Porsche-Markenbotschafter absolvierte mit dem SUV mehrere Testrunden auf der Grand-Prix-Strecke des Hockenheimrings. Sein Fazit: In puncto Fahrdynamik sei dieser neue Cayenne "ein gewaltiger Sprung zu allem, was es bisher gegeben hat. Mit diesem Auto wird der Begriff SUV neu definiert".



Noch sind die optischen Highlights des neuen Cayenne-Modells größtenteils unter einer schwarzer Tarnfolie verborgen. Dafür konnte sich Walter Röhrl intensiv vom fahrdynamischen Potenzial des neuen Cayenne überzeugen - und da musste das hochbeinige Fahrzeug dann doch noch Farbe bekennen.



Walter Röhrl spulte etliche Runden auf dem Hockenheimring ab und zeigte sich anschließend sehr beeindruckt: "Auch in schnellen Kurven bleibt das Fahrzeug unglaublich stabil, und das Einlenkverhalten ist enorm präzise. Man hat mehr denn je das Gefühl, in einem angenehm kompakten Sportwagen zu sitzen als in einem großen SUV." Wenn der "Lange" ein Auto in höchsten Tönen lobt, ist das so etwas wie ein Ritterschlag. Das werden auch die Porsche-Chefs wohlwollend vernommen haben.



Ralf Loweg / mid

