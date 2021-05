Der Jimny kommt als Nutzfahrzeug

Den Suzuki Jimny gibt es jetzt als leichtes Nutzfahrzeug (NFZ). Er löst die bisherige Pkw-Version ab und startet zu Preisen ab 18.415,97 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) im Handel. Wichtig zu wissen: Der Jimny NFZ kommt in begrenzter Stückzahl nach Deutschland, aufgrund der sehr hohen Nachfrage müssen Kunden mit langen Wartezeiten rechnen.



Die neue Nutzfahrzeugvariante des kompakten Offroaders wird ausschließlich in der Ausstattungslinie "Comfort" mit manuellem 5-Gang-Schaltgetriebe angeboten. Der Jimny NFZ verfügt über ein großes Gepäckabteil mit 863 Litern Ladevolumen. Zur optimalen Ausnutzung des Laderaums trägt der ebene Ladeboden bei; ein Trenngitter verhindert das Eindringen von Transportgut in die Fahrerkabine.



Für den Vortrieb sorgt ein 1,5-Liter-Benzinmotor, der 75 kW/102 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 130 Newtonmeter entwickelt.

AdUnit urban-intext1