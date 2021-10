Der erste serienreife Zeekr 001 rollt vom Band

Dezente Zurückhaltung steht bei der Geely-Tochtermarke Zeekr offenbar nicht an erster Stelle. So verkündet der chinesische Autohersteller stolz, dass "das am meisten erwartete Elektrofahrzeug des Jahres" in Produktion gegangen ist. Der erste serienreife Zeekr 001 rollte in der Intelligent Factory in Ningbo vom Band.



Das Luxus-Fahrzeug, das speziell der Marke Tesla Paroli bieten soll, basiert auf einer Studie der Geely-Tochter Polestar und steht auf der Sustainable Electric Architecture (SEA) von Volvo-Mutter Geely. Seine zwei E-Motoren leisten bis zu 400 kW/544 PS und liefern ein maximales Drehmoment von 768 Nm. Die Folge ist eine Sprintzeit von nur 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h. Die 100-kWh-Batterie kann innerhalb von 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen werden. Maximale Reichweite: bis zu 700 Kilometer.



Die ersten Auslieferungen des Zeekr 001 in China werden schon am 23. Oktober 2021 erfolgen. Neben weiteren Experience Centern der Marke sollen bis Ende des Jahres in zehn Städten ultraschnelle 360-kW-Ladestationen eröffnet werden. Außerdem werde es in 272 Städten in China Ladestationen von Drittanbietern geben, verspricht der Hersteller. Wann die Auslieferung nach Europa startet, steht noch nicht fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1