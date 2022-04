Der Cupra Formentor startet durch

Cupra hat sich innerhalb kürzester Zeit als neuer Mitbewerber auf dem umkämpften und im Strukturwandel befindlichen Fahrzeugmarkt etabliert. Der Beleg: Im März führte der Formentor - das erste komplett eigenständig entwickelte Modell der Marke - laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Neuzulassungsstatistik im SUV-Segment an.



Wenn man nach den Gründen für den Erfolg sucht, landet man im Motorsport, wo der Ursprung der Marke liegt. Die Entwicklung des Formentor ging entsprechend mit dem Anspruch einher, diese DNA auf die Straßenmodelle zu übertragen. Das Cupra-Team arbeitete daher eng mit den beiden Cupra Rennfahrern Jordi Gene und Mattias Ekström zusammen.



"Wir haben sehr lange an der optimalen Einstellung von Fahrwerk, Aufhängung, Lenkung und weiteren Details herumgetüftelt. An den abschließenden Tests waren Gene und Ekström beteiligt, mit deren Hilfe wir sicherstellen konnten, dass das Auto die von uns angestrebte Kurvenpräzision und Reaktionsfähigkeit des Gaspedals liefert", erklärt Marta Almuni, Technikchefin von Cupra, den Entwicklungsprozess.



Auch das Design spielt eine Rolle: "Wir wollten anders sein als alle anderen Marken - das war die Grundidee. Und als komplett neue Marke konnten wir mit Cupra viel freier denken und mussten uns nicht so sehr an Vorgaben halten", sagt Jordi Font, verantwortlicher Designer für Color & Trim Development.

