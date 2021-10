Der Citroen e-Berlingo: Transporter mit reiner Weste

Umweltzonen und Dieselfahrverbote in Städten machen die so genannte "letzte Meile" für Transporter zum logistischen Problem. Freie Fahrt in Innenstädten verspricht Citroen mit dem neuen batterie-elektrischen Citroen e-Berlingo. Der ab sofort bestellbare und in zwei Längen verfügbare Kastenwagen ist jeweils mit einer 50 kWh Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet und bietet eine WLTP-Reichweite von maximal 278 Kilometern.



"Die neue E-Version des Berlingo bietet die passende Antwort auf veränderte Mobilitätsanforderungen von Gewerbetreibenden, ohne dabei Kompromisse bei Nutzlast und Laderaumvolumen einzugehen", betont Citroen-Deutschlandchef Wolfram Knobling. Angetrieben wird der e-Berlingo Kastenwagen von einem 100 kW (136 PS) Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. In allen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Power) liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 130 km/h.



Das System zur Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie verbessert vor allem im Stadtverkehr die Reichweite während der Fahrt. An öffentlichen Schnellladestationen mit bis zu 100 kW kann in knapp 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. An einer privaten oder öffentlichen Wall Box mit 3,7 bzw. 22 kW-Ladeanschluss dauert eine vollständige Aufladung der Batterie ca. 7 Stunden 30 Minuten (7,4 kW einphasig) bzw. rund 5 Stunden (11 kW dreiphasig).



Die Preise für den ab Dezember auslieferbaren Citroen e-Berlingo starten in Deutschland bei einem Nettopreis von 28.990 Euro, nach Abzug des Umweltbonus sind es netto dann noch 19.990 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1