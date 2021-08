Der Berg ruft: Reinhold Messner und Opel

Als Bergsteiger ist Reinhold Messner längst eine Legende. Er hat die schwierigsten Achttausender gemeistert - alleine und ohne Sauerstoff-Flasche: vom Mount Everest über den K2 bis hin zum berüchtigten Nanga Parbat. Die lebende Legende setzt auf die Elektro-Vans von Opel.



Auf dem Gipfel-Plateau des malerisch gelegenen Kronplatzes in Südtirol befindet sich das "Messner Mountain Museum Corones" (MMM Corones). Hier fahren die großen Opel-Vans Zafira-e Life und Vivaro-e vor, um zu zeigen, was sie als batterie-elektrische Reise- und Transportfahrzeuge zu bieten haben. Der langjährige Opel-Partner Reinhold Messner nutzt die Gelegenheit, die beiden neuen Opel-Stromer auf ihre Gebirgstüchtigkeit zu prüfen.



Das Ergebnis der Tour rund um das MMM Corones: Die großen E-Mobile von Opel eignen sich für weit mehr als die "letzte Meile" in der City. Diese reichen vom emissionsfreien, flüsterleisen Antrieb bis zur Rekuperation, mit der sich bei der Bergabfahrt Energie zurückgewinnen und damit die elektrische Reichweite verlängern lässt.



"Der Opel Vivaro überzeugt mich schon seit Jahren durch seine Verlässlichkeit und die tolle Technologie - er ist für mich ein ideales Transportmittel, insbesondere wenn es um meine Museen geht. Dass sich diese Wege jetzt mit dem Vivaro-e auch vollkommen emissionsfrei und mit Rücksicht auf die Tierwelt in den Bergen richtig leise zurücklegen lassen, begeistert mich. Da lohnt es sich doppelt, elektro-mobil zu werden", zeigt sich Messner vom batterie-elektrischen Opel-Transporter begeistert.



Mit 100 kW/136 PS und 260 Newtonmeter zieht der Vivaro-e genauso wie sein Pkw-Pendant Zafira-e Life kraftvoll vom Start weg bergauf. Und dank der im Unterboden verbauten Batterien haben Transporter und Passagier-Shuttle einen tiefen Schwerpunkt und liegen so besonders stabil auf der Straße. Damit ist der Zafira-e Life mit seinen vielfältigen Sitzkonfigurationen für bis zu neun Personen der ideale Großraum-Pkw, um die Gäste leise und komfortabel auf den Berg zu bringen.



Fahren die Elektro-Vans nur bergauf, ist die Maximal-Reichweite natürlich nicht erreichbar. Doch von jedem Gipfel aus geht es wieder hinunter. Rollt ein Diesel mit (fast) leerem Tank bergab - dann wird er trotz des geringen Verbrauchs irgendwann liegenbleiben. Nicht so Zafira-e Life und Vivaro-e. Deren Elektromotor an der Vorderachse wird zum Kraftspender, bremst die Fahrzeuge wirkungsvoll bergab und lädt zugleich den Akku teilweise wieder auf. Im Tal angekommen, stromern die smarten Opel dann mit ausreichend Saft an Bord zur nächsten Schnellladesäule, wo sie sich in nur 45 Minuten (bei 75 kWh-Batterie) respektive 30 Minuten (mit 50 kWh-Akku) bis zu 80 Prozent wieder aufladen lassen.



Reinhold Messner ist der Marke Opel schon lange verbunden. In den 1980er Jahren besaß er einen roten Omega 3000 und einen allradgetriebenen Vectra 2000. Seit 1989 zählt der 76-Jährige Südtiroler offiziell zu den prominenten Opel-Partnern. In den 90er Jahren war er Botschafter für den Corsa und fuhr unter anderem einen Monterey. Für seine Leistungen und für den Einsatz bei einer Nordpolexpedition entwickelten Opel-Ingenieure zudem einen speziellen Schlitten.

