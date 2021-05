Den neuen DS 4 gibt es ab 28.900 Euro

DS Automobiles setzt die Modelloffensive mit dem DS 4 fort. Jetzt stehen die Preise für das neue Kompaktklasse-Modell fest. Bestellstart ist im Juni, auf die deutschen Straßen soll der DS 4 noch in diesem Jahr kommen.



Der Einstiegspreis für den Basis-Benziner DS 4 PureTech 130 mit umfangreicher Serienausstattung des Niveaus Bastille liegt bei 28.900 Euro; der Basis-Diesel DS 4 BlueHDi 130 in der Ausstattungs-Variante Bastille + bei 32.400 Euro. Als Plug-in-Hybrid ist der DS 4 E-Tense 225 ab 37.900 Euro bestellbar. SUV-Liebhaber können den DS 4 Cross PureTech 130 ab 36.000 Euro in der Top-Ausstattung Trocadero bestellen.



Mit den drei Versionen - DS 4, DS 4 Cross und DS 4 Performance Line - will sich das neue Modell sowohl an Fans klassischer Kompaktlimousinen als auch an Fans von SUV-Coupes richten. Zusätzlich können Kunden aus vier Ausstattungsniveaus und einer Sonderedition "La Première" zum Bestellstart wählen.

AdUnit urban-intext1