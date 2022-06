Den Juke gibt es jetzt als Hybrid

Nissan bringt den Juke mit neuem Hybridantrieb auf den Markt. Der Crossover ist ab sofort zu Preisen ab 31.090 Euro bestellbar. Die Auslieferung an Kunden startet im Spätsommer dieses Jahres.



Der Verbrennungsmotor im Juke wurde speziell für den Einsatz in einem Hybridsystem entwickelt. Er leistet 69 kW/94 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 148 Newtonmeter. Unterstützt wird er von einem Elektromotor mit 36 kW/49 PS und einem Drehmoment von 205 Newtonmeter. Darüber hinaus besteht das System aus einem 15 kW starken Startergenerator, einem Wechselrichter und einer wassergekühlten 1,2-kWh-Batterie. Unterm Strich bietet der Antriebsstrang 25 Prozent mehr Leistung als der derzeitige Benzinmotor, wobei der Kraftstoffverbrauch laut Hersteller im Stadtverkehr um etwa 40 Prozent und im kombinierten Verkehr um bis zu 20 Prozent sinken soll.



Der voraussichtliche Kraftstoffverbrauch des Juke Hybrid liegt bei 5,0 bis 5,2 Litern auf 100 Kilometern, was CO2-Emissionen von 114 bis 117 Gramm pro Kilometer entspricht.



"Wir freuen uns, dass wir die Juke-Modellreihe nun um einen fortschrittlichen Hybridantrieb erweitern können", sagt Frank Niewöhner, Direktor Marketing bei Nissan. "Die Kombination aus Reaktionsfreudigkeit und der typischen Agilität des Juke sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis mit besonders großen Effizienzvorteilen im Stadtverkehr."

