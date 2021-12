David Beckham designt Maserati MC20 Fuoriserie Edition

Der globale Markenbotschafter des italienischen Sportwagenherstellers David Beckham wurde mit Hilfe des Maserati Centro Stile zum Designer. Er übertrug seine Leidenschaft für seine zweite Heimat Miami auf ein maßgeschneidertes Automobil, das für höchste Performance und Sportlichkeit steht. Das Ergebnis ist der Maserati MC20 Fuoriserie Edition.



Das Projekt ist Teil des Maserati Individualisierungsprogramms Fuoriserie. Es soll den Kunden ermöglichen, ihr maßgeschneidertes Fahrzeug zu kreieren. Fuoriserie ist wie eine leere Leinwand, auf der sich Kunden verwirklichen können. Der Rest bleibt ihrem Geschmack und der Inspiration überlassen. So können die Kunden eigene Trends setzen und ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen.



In einem gemeinschaftlichen und sehr persönlichen Prozess schufen Beckham und die Designer des Maserati Centro Stile den MC20 Fuoriserie Edition für David Beckham. Das Fahrzeug übersetzt wahre Leidenschaft in ein Carbon-Monocoque, das vollständig in Italien hergestellt und von einem patentierten V6-Benzinmotor mit Formel-1-Technologie angetrieben wird.



Inspirativer Ausgangspunkt ist Miami, die Heimat von Beckhams Fußballverein - kreatives Resultat sind die farbige Zweiteilung in Schwarz und Pink sowie das Wechselspiel zwischen glänzenden und matten Oberflächen. Schließlich sind auch die Mannschaftsfarben Schwarz und Pink, während sich die Trikots durch kontrastierende glänzend-matte Elemente auszeichnen.



Das Interieur aus Leder und Alcantara ist in Schwarz mit Kontrastnähten in Pink ausgeführt. Die Sitzlehnen aus Alcantara besitzen eine Ton-in-Ton-Lasergravur, die Kopfstützen weisen eine dreidimensionale Stickerei in Pastellrosa auf. Den Mitteltunnel ziert ein personalisiertes Schild mit einem speziellen Glanz-Matt-Effekt: Oben, neben dem Dreizack, ist der Schriftzug Maserati Fuoriserie in Pastellrosa zu sehen. Darunter steht in Kursiv "For David" mit einem Aluminium-Effekt.



Klaus Busse, Maserati Head of Design, erklärt: "Als Automobildesigner ist es unsere Mission, ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten. Dieser Wert leitet die stilistische Forschung unserer Marke und macht jeden Maserati einzigartig. Unser Individualisierungsprogramm ist ein weiteres Beispiel für unser Ziel, einzigartige Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen. Die Entwicklung dieses MC20 zusammen mit David ist, wie bei allen unseren Fuoriserie Projekten, auch eine Ode an die Vergangenheit der Marke. Sie versetzt uns in eine Zeit zurück, in der jedes Fahrzeug nach Kundenwunsch von Hand gebaut wurde und ein Unikat war - wahrhaft Fuoriserie".



David Beckham erläutert: "Ich war schon immer ein Auto-Enthusiast. Daher war es eine phantastische Erfahrung, meinen MC20 mit dem Individualisierungsprogramm Fuoriserie zu kreieren und zu gestalten. Bei Automobilen geht es um individuellen Geschmack - sei es das Modell, die Farbe oder kleine persönliche Details im Innenraum. Es war unglaublich, mit dem Maserati Team und den Designern zusammenzuarbeiten, um dieses einzigartige Fahrzeug zu erschaffen, das von meiner zweiten Heimat Miami und meinem dortigen Fußballverein inspiriert ist. Es ist eine Freude, hinter diesem Steuer zu sitzen."

