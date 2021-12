Das Traumauto auf Kunstdruck

Besondere Gelegenheit für Porsche-Liebhaber und -Besitzer. Denn sie können ab sofort ihren Traumsportwagen auf einem individuellen Kunstdruck verewigen. Mit dem VIN Art Konfigurator lassen sich hochwertige Portraits des eigenen Porsche-Fahrzeugs oder eines konfigurierten Modells erstellen.



Mit VIN Art erweitert Porsche Digital ihr Portfolio digitaler Produkte und arbeitet dafür mit der Porsche AG sowie den Porsche-Märkten zusammen. Auf der Webseite www.vinart.digital geben Nutzer die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Englisch: Vehicle Identification Number, kurz: VIN) oder den Porsche Code ein und können so ihre Kunstwerke erstellen. Nutzer müssen kein eigenes Fahrzeug besitzen; VIN Art bildet auch im Porsche-Konfigurator erstellte Wunsch-Modelle ab. Das Ergebnis ist immer ein original Porsche-Produkt.



Die VIN Art Portraits werden auf eine dünne Aluminiumplatte mit Hochglanzoberfläche gedruckt. Dank des dahinterliegenden Algorithmus passt sich das Design perfekt an Details wie Außenfarbe oder Positionierung des Sportwagens auf dem Kunstdruck an. Der Premiumdruck ist in verschiedenen Größen sowie mit einer Aufhängung zur Wandmontage oder als Aufsteller erhältlich.



Zum Start ist eine Bestellung und Auslieferung der VIN Art Portraits in Deutschland über die Webseite www.vinart.digital möglich. Das Angebot gilt für alle Fahrzeuge ab Modelljahr 2016.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1