Das Stellantis-Portfolio auf der CES

Als virtuelles Erlebnis zeigt der Automobilkonzern Stellantis auf der CES 2022 einen Ausblick auf die Zukunft fortgeschrittener Elektrifizierung, Innenraumtechnologie, Autonomie und Konnektivität.



Noch steht nicht fest, ob die CES, eine der größten US-Elektronikmessen, vom 5. - 8.Januar 2022 stattfindet oder sich die Teilnehmer wie schon im letzten Jahr pandemiebedingt ausschließlich virtuell präsentieren.



In jedem Fall müssen Zuschauer nicht in Las Vegas sein, um dabei zu sein, wenn Stellantis neue Technologien für eine nachhaltige Zukunft seiner 14 Marken vorstellt. Das virtuelle Stellantis CES 2022-Erlebnis wird am 5. Januar 2022 um sieben Uhr MEZ live geschaltet unter stellantisces2022.com.



"Fahrzeuge sind ein integraler Bestandteil des digitalen Lebens und die Zukunft der Mobilität wird durch Technologie angetrieben", sagte Carlos Tavares, CEO von Stellantis. "Wichtige Facetten dieser Zukunft sind Elektrifizierung - wir bieten bereits 30 elektrifizierte Modelle an einschließlich Brennstoffzellen-Vans - Konnektivität und Autonomie - wobei keines dieser Themen für sich alleine steht."



Unter anderem präsentiert Stellantis den Citroen Ami: Ein ultrakompaktes Stadt-Elektroauto für zwei Passagiere, vollständig vernetzt und mit nur drei Stunden Ladezeit. Auch der neue Fiat 500 ist vernetzt, hat eine Reichweite von bis zu 320 Kilometern, verfügt über eine 85-Kilowatt-Schnellladefunktion und ist das erste Stadtauto mit Assisted Driving Level 2. Der Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang des Wrangler 4xe ermöglicht einen rein elektrischen Antrieb mit einer Reichweite von bis zu 50 Kilometern.

