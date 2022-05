Sündhaft teure Raritäten sind auf der alljährlichen Stuttgarter Oldtimer-Messe Retro Classics nicht selten. Den Vogel abgeschossen hat in diesem Jahr ein Traktor für nicht weniger 1.050 000 Million Euro. Sie haben richtig gelesen: eine Millionfünfzigtausend.



Der Traktor stammt von Lamborghini und ist eines von zwischen 1952 und 1958 nur zwölfmal gebauten Exemplaren. Davon existieren noch neun. Doch das Millionending ist das einzige völlig unrestaurierte. Es hat einen wassergekühlten zweizylindrigen Boxer-Dieselmotor mit 15 PS, ist TÜV-geprüft und voll funktionsfähig. Einen Anlasser hat der Oldie nicht. Er muss per Handkurbel gestartet werden. Der Preis kann so gesehen werden: Einen Porsche-Traktor haben viele. Aber wer hat schon einen von Lamborghini. Noch dazu mit einem so klangvollen Namen - "Lamborghini DL15 Motore Nanni Lanova"?



Holger Glanz / mid

