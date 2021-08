Das kosten Updates nach dem Kauf

Viele moderne Neuwagen können bereits, was Tesla vormachte: die Software wie ein Smartphone aktualisieren. Vieles ist inklusive, manches mit dem Erwerb des Fahrzeugs mitbezahlt. Aber die neuen Möglichkeiten bringen auch neue Einnahmechancen für die Hersteller, so die Fachzeitschrift Auto Bild. Und die stehen damit erst am Anfang.



Neben den wichtigsten Updates, die das Fahrzeug immer auf dem neuesten Stand halten sollen, werden sogenannte "Functions on demand" (Funktionen auf Abruf) immer wichtiger. So ist es möglich, auch nach dem Autokauf noch Sonderausstattungen fürs Auto freizuschalten. Sitzheizung für den Skiurlaub? Bitte schön! Allerdings: nur gegen Bezahlung.



Eine Umfrage von Auto Bild ergab nämlich: Bei "My Audi" kostet zwar der Testmonat nur einen Euro, danach werden es 38 Euro pro Monat. Bei BMW "Connected Drive" geht es bei 20 Euro je Monat los, bei Mercedes im "Me Store" ab 19 Euro.



Hersteller wie Nissan, der "Premium Services" wie aktuelle Verkehrsdaten, App-Steuerung und In-Car-WiFi die ersten drei Jahre gratis anbietet, erst danach für 0,99 Euro je Monat, sind die Ausnahme. Auch VW, so ergab die Umfrage, lässt sich seine smarten Services bei "We connect Plus" (auch Medien-Streaming wird angeboten) mit mindestens 75 Euro bezahlen.

