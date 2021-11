Das bringt das Autojahr 2022

"Nur" rund 120 Neuerscheinungen kann der deutsche Automarkt im nächsten Jahr nach einer Übersicht der Fachzeitschrift "auto motor und sport" (ams) erwarten. Bei dieser Zahl sind deutliche Bremsspuren durch Corona zu erkennen, denn sie ist deutlich niedriger als in den vergangenen Jahren. Manche Hersteller wie Mini und Hyundai verzichten ganz auf neue Modelle, weil sie sich schon 2021 mit Modelloffensiven verausgabt haben. Der VW-Konzern hat die Zahl der Neuheiten halbiert.



Ganz anders geht BMW das Thema an: Die Bayern lagen schon im zu Ende gehenden Jahr mit 15 neuen Modellen und Überarbeitungen wie i4, iX, Zweier Coupe, diversen Vierer-Varianten und den renovierten X3 und X4 an der Spitze, 2022 geht es im gleichen Tempo weiter. BMW bringt 16 Neuheiten und Facelifts - das sind laut ams mit großem Abstand die meisten Neuerscheinungen. Die Palette reicht vom Zweier Active Tourer und X1 bis hinauf zur Überarbeitung der Achter-Varianten Coupe, Gran Coupe und Cabrio. Zum Jahresende kommen X8, der neue Siebener, der i7 und der M3 Touring.



Deutlich hinter BMW folgt Mercedes mit elf Neuheiten. Besonders ins Auge fallen etwa der 476 PS starke AMG SL mit V8-Motor, der elektrische EQE 350 mit einer Reichweite von 660 Kilometern und der GLC auch als Plug-in-Hybrid.



Eine Verschnaufpause legen die Marken des Volkswagen-Konzerns ein. Die Hauptmarke VW bringt laut der Zeitschrift sechs Neuheiten - halb so viele wie im laufenden Jahr -, Audi nur vier. Die Auslandstöchter reihen sich entsprechend ein, Skoda präsentiert vier Neuheiten, Seats sportliche Tochter Cupra zwei, Seat keine. VW bringt immerhin mit dem Elektrobus ID. Buzz ein lang erwartetes Modell, dazu kommen als Ableger des ID.4 die Coupé-Version ID.5 sowie der in Brasilien entwickelte und gebaute Taigo als SUV-Coupé. Nicht zu vergessen der neue VW-Bus T7 sowie der Pick-up Amarok, der im Wesentlichen auf dem neuen Ford Ranger beruht.



Bleibt aus Konzernsicht noch VW-Tochter Porsche: Die Zuffenhausener bringen fünf neue Modelle, etwas weniger als 2021, darunter den 911er in den Versionen Sport Classic und GT3 RS in der zweiten Jahreshälfte, zum Start gibt es den Taycan GTS und Sport Turismo GTS sowie den Cayman GT4 RS.



Ford präsentiert 2022 mit fünf Neuheiten und Facelifts fast so viele wie VW und legt seine Hoffnung auf den überarbeiteten Fiesta, die kräftig aufgefrischten Focus-Modelle und den Ranger-Nachfolger. Opel feuert mit acht Premieren ein Feuerwerk ab, während die deutsche Marke im Stellantis-Konzern um ihre Rolle, um Werke und um ihre Mitarbeiter kämpft. Mit Grandland und Astra Sports Tourer kommen zwei hoffnungsfrohe Umsatzbringer.



Die Innovationstreiber unter den Importeuren sind 2022 mit je fünf Neuheiten Citroen / DS, Mazda und Nissan sowie mit je vier Premieren Lexus und Peugeot.

