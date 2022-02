Das Azubi Car Skoda AFRIQ tritt zur Testphase an

Bevor das achte Skoda Azubi Car im Frühjahr der Öffentlichkeit vorgestellt wird, beginnt jetzt die Testphase für den Skoda AFRIQ, an dem 25 Berufsschüler von Skoda arbeiten. Bei der tschechischen Volkswagen-Tochter hat es bereits Tradition, dass ihre Berufsschüler ein Konzeptfahrzeug entwerfen, entwickeln und auf die Räder stellen.



Der Skoda AFRIQ erinnert an die legendäre Rallye Dakar und ist seit Bestehen des traditionsreichen Projekts das erste Modell, das in Zusammenarbeit mit Skoda Motorsport entsteht. Der von den Berufsschülern ausgewählte Name AFRIQ verweist auf die Verantwortung von Skoda Auto für sämtliche Aktivitäten des Volkswagen Konzerns in Nordafrika, der ursprünglichen Heimat der "Dakar".



"Wir haben in den vergangenen Monaten hart gearbeitet und es ist großartig, jetzt endlich vor dem Fahrzeug zu stehen. Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Abteilungen bei Skoda und mit den Experten von Skoda Motorsport war eine fantastische Erfahrung, die wir in unser Berufsleben mitnehmen. Jetzt können wir die Testfahrten mit dem Skoda AFRIQ kaum erwarten und sind gespannt zu sehen, wie sich das Fahrzeug auf der Straße schlägt", sagt Auszubildende Anna Strizkova.



Um das auf dem Kamiq basierende Skoda Azubi Car offroad-tauglich zu machen, haben die Berufsschüler den Antriebsstrang eines Skoda Octavia 4×4 in das Chassis des AFRIQ integriert. Bei der rallye-spezifischen Ausstattung des Innenraums unterstützten die Fachleute von Skoda Motorsport mit ihrem technischen Know-how. Die Passagiere sitzen im Konzeptfahrzeug in Rennsitzen aus dem erfolgreichen Rallye-Fahrzeug Skoda Fabia Rally2 evo inklusive Fünf-Punkt-Sicherheitsgurten.



Mit vielen neuen und zum Teil ungewöhnlichen Ideen machen die Berufsschüler auch das achte Skoda Azubi Car wieder zu einem Unikat, das die Qualität der Ausbildung an der seit 1927 bestehenden Berufsschule in Mlada Boleslav belegt. Neben ihren Lehrern unterstützen die Auszubildenden traditionell Ingenieure und Mitarbeiter aus den Bereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion.



Zdenek Stanke, Teamleiter in der Skoda Akademie betont: "Die Entstehung des Skoda Azubi Cars Schritt für Schritt zu begleiten, ist immer wieder spannend. Den Skoda AFRIQ jetzt fast fertig zu sehen - diesen Moment genießen wir als Lehrer genauso wie die Auszubildenden. Es begeistert mich, mit welcher Liebe zum Detail sich die Auszubildenden und Ausbilder diesem Fahrzeug gewidmet haben. Im Innenraum fühlt man sich wie in einem professionellen Rallye-Auto und wartet jedes Mal auf das Signal zur nächsten Wertungsprüfung.

