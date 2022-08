Das Auto muss mit

Nicht ohne mein Auto: Die Deutschen setzen in ihrem Urlaub gerne auf den eigenen Pkw. Die Mobilität vor Ort ist der häufigste Grund (79 Prozent) dafür. Das ergab eine forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.



Doch das sind nicht die einzigen Vorteile: 70 Prozent der Autoreisenden schätzen am Pkw besonders, dass er ihnen zeitliche Flexibilität bei der An- und Abreise im Urlaub ermöglicht.



Weitere 64 Prozent führen als Argument an, dass der Wagen ihnen die Möglichkeit bietet, mehr Gepäck mitzunehmen. Je nach Lage kann es darüber hinaus schwierig sein, bequem zur Urlaubsunterkunft zu gelangen. Aus diesem Grund entscheiden sich 60 Prozent der Befragten wegen der besseren Erreichbarkeit von abgelegenen Urlaubsorten für das Auto.



Auch die Kosten spielen eine Rolle: Knapp ein Viertel (24 Prozent) nennt die niedrigeren Kosten beispielsweise im Vergleich zu Flugzeugreisen als einen der ausschlaggebenden Anreize. Und auch die Corona-Pandemie hat weiterhin Auswirkungen auf das Reiseverhalten: So ist für jeden Fünften (21Prozent) das Verreisen mit dem Auto eine Möglichkeit, die Kontakte zu anderen Menschen in Pandemiezeiten möglichst gering zu halten.

