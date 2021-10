Daimler Truck: Zulassung für Wasserstoff-Lkw

Daimler Truck hat bei der Elektrifizierung seiner Lkw-Flotte den nächsten Meilenstein erreicht: Gerade erst erhielt der weiterentwickelte Prototyp des wasserstoffbasierten Brennstoffzellen-Lkw Mercedes-Benz GenH2 Truck von den zuständigen Behörden die Straßenzulassung.



Die Lkw-Bauer hatten den weiterentwickelten Prototyp ihres 2020 vorgestellten GenH2 Truck schon seit April 2021 auf abgesperrten Teststrecken des Unternehmens erprobt. Dort konnte der wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Lkw, der in der Serienvariante für Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometer und mehr ohne Tank-Zwischenstopp konzipiert ist, bereits mehrere tausend Test-Kilometer erfolgreich absolvieren.



Jetzt wird seine Erprobung auch auf öffentliche Straßen ausgeweitet. Unter anderem auch auf die B 462 bei Rastatt, wo der Warentransport im Rahmen des Projekts eWayBW testweise durch Oberleitungs-Lkw elektrifiziert werden soll.



Parallel dazu sollen auch Vergleichstests des rein batterieelektrischen eActros mit den Oberleitungs- und Brennstoffzellen-Lkw anderer Hersteller stattfinden. "Daimler Truck selbst plant keine Oberleitungs-Lkw", heißt es.



Ab 2027 will der Lkw-Hersteller die ersten Brennstoffzellen-Serienfahrzeuge an Kunden übergeben und hat überdies die Ambition, bis zum Jahr 2039 in Europa, Japan und Nordamerika nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb ("tank-to-wheel") CO2-neutral sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1