Daily Switch: Iveco-Transporter für alle Fälle

Auf dem 61. Caravan Salon in Düsseldorf (27. August bis 4. September 2022) zeigt Iveco in Halle 16 am Stand D46 nicht nur seine Reisemobil-Fahrgestelllösungen zu den Baureihen Daily und Eurocargo, sondern mit dem Daily Switch auch einen flexiblen Transporter, der sich mit wenigen Handgriffen in ein Reisemobil verwandeln lässt.



Basis für den Daily Switch ist ein beliebiger Daily Kastenwagen. Tonnagen von 3,5 bis 7,2 Tonnen, die bekannten Motorisierungen, Radstände und Dachhöhen sind dabei frei wählbar. "Zum flexiblen Allrounder macht das Fahrzeug der serienmäßige Innenausbau", heißt es bei Iveco. Der Kastenwagen erhält dafür eine Innenraumverkleidung samt Dämmung und ein Airline-Schienensystem an Boden-, Dach-, und Seitenwänden.



Damit ist er für alle gewohnten Transportaufgaben gewappnet. Zum Reisemobil wird der Daily Switch etwa durch weitere serienmäßige Ausstattungs-Details: zwei Dachluken, seitliche Schiebefenster, eine Standheizung, ein drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz sowie ein Elektromodul mit einer Aufbaubatterie und 230-V-Steckdosen, CE-Steckdose und einer Doppel-USB-Ladebuchse.



Über das Airline-Schienensystem lassen sich optionale Module fixieren, die den Transporter zum Reisemobil machen. Möglich sind beispielsweise Einzelsitze, Bett und Küchenmodul, Klapptisch, Toilette, Schranktaschen und vieles mehr. Der Hersteller: "Damit lässt sich der Daily Switch mit wenigen Handgriffen nicht nur zum Reisemobil, sondern auch zum mobilen Büro oder Einsatzfahrzeug umbauen."

