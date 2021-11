Dänemark setzt aufs Wasserstoff-Taxi

Toyota feilt an der Alltagstauglichkeit des Wasserstoff-Autos. Vorzeige-Modell ist der Mirai. Nun soll er als Taxi eingesetzt werden - in Dänemark. Die Dänen verfolgen ehrgeizige Ziele: Auf dem Weg in eine emissionsfreie Mobilität kommt dem Taxigewerbe - genauso wie dem öffentlichen Busverkehr - eine wichtige Rolle als Vorreiter und Wegbereiter zu. Ab 2025 sollen deshalb keine neuen Taxen mehr zugelassen werden, die CO2 oder andere Schadstoffe ausstoßen.



Der Fahrdienstleister DRIVR treibt schon heute die grüne Transformation voran: Über die App des Anbieters können Kunden zwischen Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellen-Taxen wählen. In Zusammenarbeit mit dem Wasserstoff-Pionier Toyota wurde die Brennstoffzellenflotte jetzt nochmals kräftig ausgebaut: 100 Mirai ergänzen den Fuhrpark und touren nun emissionsfrei durch Kopenhagen. Während der Fahrt stößt die Limousine, die in der aktuellen zweiten Modellgeneration mit einer Tankfüllung bis zu 650 Kilometer weit kommt, lediglich Wasserdampf aus. Auch der Tankstopp dauert mit fünf Minuten nicht wesentlich länger als der von konventionell angetriebenen Fahrzeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1