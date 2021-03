  Dacia Spring auf dem Sprung

Dacia startet mit dem ersten rein elektrischen Spring in eine neue Ära. Das City-SUV kommt in Deutschland im Herbst 2021 auf den Markt, die Einstiegsversion "Comfort" wird ab 20.490 Euro erhältlich sein. Zieht man den Dacia-Umweltbonus in Höhe 9.570 Euro ab, startet der Spring damit bei 10.920 Euro.



Die zum Marktstart in Deutschland angebotene und bereits jetzt vorbestellbare Ausstattungsvariante "Comfort Plus" wird 21.790 Euro kosten, abzüglich 9.570 Euro Umweltbonus sind das 12.220 Euro. Der Spring "Comfort Plus" ist ab dem 20. März f2021 für alle Teilnehmer des Spring-Exklusivprogramms über eine Online-Kontaktanfrage zum Handel vorbestellbar.



Der Elektromotor mit 33 kW Leistung, die Batteriekapazität von 27,4 kWh sowie Gleich- und Wechselstromladen bis 30 kW ermöglichen mit dem Fünftürer alltagsgerechte Reichweiten von bis zu 230 Kilometern im realitätsnahen WLTP-Mix und bis zu 305 Kilometern in der Stadt (WLTP City).