Dacia Sandero beliebt bei Privatkunden

Das Modell Sandero der französischen Marke Dacia findet viele Freunde. Laut Hersteller ist der Sandero mit 2.096 Neuzulassungen im Juli 2021 der beliebteste Kleinwagen auf dem deutschen Pkw-Privatmarkt. Zugleich erobert er sich damit einen Platz unter den Top fünf aller nichtgewerblichen Pkw-Zulassungen.



Im Juli setzt Dacia deutschlandweit 2.266 Exemplare des ab. Damit liegt der Privatkundenanteil bei 92,5 Prozent, so hoch wie bei keinem anderen Modell unter den 50 beliebtesten Typen auf dem Markt. Die Sandero Gesamtzulassungen in den ersten sieben Monaten 2021 legen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,2 Prozent auf 10.346 Einheiten zu. Mit einem Einstiegspreis von 8.690 Euro gilt der Kleinwagen als günstigster Neuwagen in Deutschland.

