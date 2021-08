Dacia Jogger: Premiere auf der IAA Mobility

Dacia erweitert sein Modellprogramm um ein Familienfahrzeug mit bis zu sieben Sitzen. Sein Name: Jogger. Erstmals live zu sehen sein wird der Jogger auf der IAA Mobility in München ab dem 6. September. Durch sein Raumangebot, sein variables Konzept und seine pragmatischen Detaillösungen soll der Jogger in der Dacia-Modellpalette die Rolle des Familienfahrzeugs für Alltag und Freizeit einnehmen.



Nach Online-Enthüllung am 3. September und der Präsentation auf der IAA durch Dacia-CEO Denis Le Vot ist das neue Dacia-Modell ab dem 7. September im Rahmen eines neuen Eventformats im Stadtgebiet der bayrischen Metropole zu sehen.

