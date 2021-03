  Dacia integriert das Smartphone

Telefon, Musik, Navigation, SMS-Vorlesen - all das, was ein modernes Smartphone kann, kann auch das neue Multimedia-System von Dacia, das im Sandero sein Debüt feiert. Es heißt Media Control und besteht im Prinzip aus dem ins Fahrzeug integrierten Handy, einem Radio plus USB- und Bluetooth-Schnittstellen.



Das fummelige und oft nicht besonders stabile Fixieren des Geräts an einer Halterung gehört mit dem neuen System der Vergangenheit an. Denn es bietet eine ausklappbare Smartphone-Halterung oben auf dem Armaturenträger. "Weil diese Docking-Station vom Start des Designprozesses an feststand, konnten wir sie perfekt integrieren - und so beste Ergonomie und höchsten Bedienkomfort garantieren", so Dacias Operational Cross Car Line-Director Nicolas Legros.



Und so funktioniert die Dacia Media Control: Nach dem Herunterladen der kostenlosen App und der Verbindung per Bluetooth wird das Smartphone integraler Bestandteil des Multimedia- und Infotainmentsystems. Gesteuert wird es mit den gewohnten Touch-Gesten auf dem Display, über die Tasten am Multifunktionslenkrad oder auch über die Sprachbedienung des Smartphones.



Zusätzlich können Shortcuts für häufig genutzte Programme, Apps oder Kontakte erstellt werden. Zur Navigation stehen unzählige Anbieter und Programme zur Auswahl. Und auch die musikalische Unterhaltung kann mit praktisch allen Radiosendern und Streamingdiensten sowie der eigenen Musiksammlung ganz dem persönlichen Geschmack angepasst werden.