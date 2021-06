Dacia hat bereits 44 Märkte erobert

Die 1968 in Rumänien gegründete Marke Dacia ist aus ihrer Nische herausgekommen. Spätestens 1999 - nach Übernahme durch den französischen Renault-Konzern - geht es mit Dacia bergauf. Mittlerweile ist die für erschwingliche Fahrzeuge bekannte Marke in 44 Märkten unterwegs. Mehr als sieben Millionen Dacia-Fahrzeuge wurden bis heute verkauft, davon über 750.000 allein in Deutschland.



Mit einem einfachen Rezept spricht Dacia ein breites Publikum an: das Wesentliche zum günstigsten Preis anzubieten und Kunden zu gewinnen, die sich für eine rationale Form des Konsums entschieden haben. Aktuell bereitet Dacia das nächste Kapitel seiner Markengeschichte vor.



Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei auf dem sogenannten C-Segment, der Kompakt-Klasse. Mit der Schaffung der Geschäftseinheit Dacia-Lada will die Marke das Potenzial der modularen CMF-B-Plattform ausschöpfen, die Effizienz steigern und die Wettbewerbsfähigkeit, Qualität und Attraktivität ihrer Produkte weiter verbessern.



Cool und mit modernen Outdoor-Attributen soll der Bigster Concept zeigen, dass Erschwinglichkeit und Attraktivität keine Gegensätze sind. Die äußeren Protektoren bestehen ausschließlich aus recycelten Kunststoffen. Verzichtet hat Dacia auf Chromverzierungen oder Aluminium-Imitate. Die Proportionen des Bigster Concept sind zeitlos, die Linien schlicht, womit die Studie Robustheit signalisiert. Damit steht der Bigster Concept für ein neues Kapitel in der Geschichte von Dacia und ein neues Erscheinungsbild.

