Dacia feiert Meilenstein

Dacia hat allen Grund zum Feiern: Seit 2005 ist die Marke Dacia in Deutschland präsent und am 7. Mai wurde ein Meilenstein erreicht, denn der 750.000ste Dacia seit dem Marktstart wurde zugelassen.



Den ersten Schritt zu einer Dreiviertelmillion in Deutschland verkauften Fahrzeugen machte Dacia 2005 mit der Stufenhecklimousine Logan. Bis heute sind es - zusammen mit dem Logan MCV - rund 163.500 verkaufte Einheiten.



2008 nahmen die Verkäufe durch den fünftürigen Kleinwagen Sandero Fahrt auf. Mit rund 266.000 Zulassungen ist der Sandero das bis heute meistverkaufte Dacia-Modell auf dem deutschen Markt.



2010 kam mit dem Duster das erste SUV-Modell der Marke in den Handel. Bis heute wurden fast 200.000 Duster in Deutschland verkauft.



Mit dem Lodgy stieg die Marke 2012 auch ins Segment der Kompaktvans ein. Knapp 42.000 Kunden entschieden sich bislang hierzulande für das Modell. Kurz darauf debütierte der Hochdachkombi Dokker als Pkw- und Nutzfahrzeugvariante. Das Modell kommt bis heute auf über 78.500 Verkäufe.



2021 liegt ein starker Fokus auf den neuen Modellen Dacia Sandero und Sandero Stepway sowie dem vollelektrischen Dacia Spring. Mit einem Einstiegspreis von 8.690 Euro bleibt der neue Dacia Sandero ein günstiger Neuwagen. Wie bislang geht der Kleinwagen auch als Sandero Stepway an den Start.



Eine neue Ära beginnt für die Marke mit dem ersten rein elektrischen Dacia. Markteinführung des City-Cars im SUV-Look in Deutschland ist im Herbst 2021. Dabei wird der Stromer in der Einstiegsversion "Comfort" ab 20.490 Euro erhältlich sein. Abzüglich 9.570 Euro Dacia Umweltbonus startet der Dacia Spring damit bei 10.920 Euro. Die zum Marktstart in Deutschland angebotene und bereits jetzt vorbestellbare Ausstattungsvariante "Comfort Plus" wird 21.790 Euro kosten, abzüglich 9.570 Euro Umweltbonus bleiben 12.220 Euro.

