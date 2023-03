Dacia: "Extreme" für alle Modelle

Dacia will den Outdoor-Charakter der Marke schärfen und führt jetzt für alle Modelle die Ausstattungsvariante "Extreme" ein. Sie zeichnet sich durch eine neue Lackierung, kupferfarbene Elemente sowie besondere Interieurakzente aus. Dazu gibt es je nach Modell eine neue samtähnliche Polsterung und eine erweiterte Fahrassistenz für bessere Traktion.



Für alle Dacia Extreme Modelle gibt es optional die neue Lackierung "Zeder-Grün", die die Natur zitieren und den Outdoor-Charakter unterstreichen soll. Kupferfarbene Außenspiegelgehäuse und Zierleisten im gleichen Ton setzen Akzente wie ein Striping im topografischen Design ähnlich einer Landkarte,



Die Ausstattung Extreme beinhaltet zudem glänzend schwarze 16-Zoll-Leichtmetallräder (17-Zöller beim Duster) mit neuem, kupferfarbenem Dacia Logo, dem sogenannten "Dacia Link". Duster, Sandero Stepway und Jogger kennzeichnen darüber hinaus die Haifischantenne in Schwarz und der Modellname in Kupfer am Heck sowie an der Dachreling.



Im Innenraum variieren kupferfarbene Designelemente und Ziernähte in Verbindung mit neu entwickelten grauen Stoffeinsätzen, die starker Beanspruchung widerstehen und pflegeleicht sein soll. Alle Extreme Modelle gibt es ab Werk mit Klimaautomatik, einem schlüssellosen Zugangs- und Startsystem sowie einer Rückfahrkamera. Beim Duster ergänzen die Sitzheizung vorne und zwei zusätzliche USB-Anschlüsse im Fond den Ausstattungsumfang. Im Jogger steigern Klapptische für Mitreisende in der zweiten Sitzreihe den Komfort auf langen Reisen.



Mit Jogger und Sandero Stepway verfügen erstmals zwei Dacia Modelle über den Fahrassistenten "Extended Grip". Die erweiterte ESP-Funktion steigert per Knopfdruck die Traktion bei schwierigen Wetterverhältnissen, auf stark verschmutzten Fahrbahnen oder abseits der Straße.



Beim rein batterieelektrischen Dacia Spring Extreme soll die neue Karosserielackierung Schiefer-Blau für eine rustikale Outdoor-Anmutung sorgen. Das topografische Landkartenmuster greift der Stromer zudem auf den seitlichen Protektoren auf. Der neue, dem Spring Extreme vorbehaltene Motor Electric 65 mit 65 PS ist mit einem neuen Getriebe gekoppelt, das eine bessere Beschleunigung und effektivere Rekuperation ermöglichen soll.



In Deutschland sind die Dacia Extreme Modelle ab sofort bestellbar. Die Preise starten mit 17.100 Euro für den Sandero Stepway. Der Jogger Extreme Fünfsitzer ist ab 19.700 Euro erhältlich, der Duster Extreme ab 20.050 Euro. Der Einstiegspreis für den Spring Extreme beträgt 24.550 Euro exklusive Elektrobonus.

