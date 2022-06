Dacia: Alle Neuheiten per AR-App

Dacia hat eine neue, kostenlose Augmented-Reality-App für Smartphones und Tablets entwickelt. Sie heißt Dacia AR und zeigt schon jetzt die Modelle der Marke in neuer Optik sowie aus allen Blickwinkeln und in verschiedenen Umgebungen.



Neben interessierten Nutzern können von der App insbesondere die Händler profitieren. Denn sie verfügen damit über ein neues Medium, um potenziellen Kunden Fahrzeuge zu präsentieren, die (noch) nicht im Schauraum zu sehen sind.



Die App zeigt alle Modelle der Marke in sämtlichen verfügbaren Farben und Ausstattungen. Zusätzlich bietet sie laut Dacia die Möglichkeit, einen Rundgang um das Fahrzeug zu unternehmen, Details zu vergrößern und ins Interieur einzusteigen.



Beispiel gefällig? Schon jetzt lässt sich mit Dacia AR der Sandero Stepway mit dem neuen Glasdach erleben, das erst zum kommenden Modelljahr verfügbar sein wird. Als weiteres Novum für den Crossover im Zuge der Aktualisierung des Modellprogramms wird das Motorenangebot um den Turbodiesel dCi 110 vergrößert.



Und das Kompakt-SUV Duster wird künftig erstmals mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln und Regensensor verfügbar sein.

