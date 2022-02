Dachser setzt elektrischen 19-Tonner ein

Der Güterverkehr auf der Straße wird zunehmend elektrisch. Ein neues Beispiel liefert nun das Logistik-Unternehmen Dachser mit dem Einsatz des batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros.



"Der Serien-eActros ist ein wichtiger Baustein unseres Stadtbelieferungskonzepts DACHSER Emission-Free Delivery, das wir aktuell auf elf europäische Metropolregionen erweitern", sagt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) und Mitglied des Vorstands von Dachser, anlässlich der Übergabe eines ersten Serienfahrzeugs, das in Stuttgart den bereits seit 2019 von Dachser in der Praxis getesteten Prototyp ablösen soll.



Der eActros habe in Stuttgart seinen Alltagswert bewiesen, vor allem, wenn es um die emissionsfreie Direktbelieferung von Kunden mit palettierter Ware gehe. Darüber hinaus sehe man für den vollelektrischen 19-Tonner auch einiges Potenzial in Shuttle-Verkehren. "Wir gehen davon aus, dass das Fahrzeug ein breites Einsatzfeld in der nachhaltigen Stückgutlogistik finden wird", so Hohm.



In Stuttgart liefert Dachser mit dem eActros Stückgut - das heißt: palettierte Sendungen, die zu groß und schwer für den Paketversand sind - an seine Kunden in der Innenstadt. Zusätzlich versorgt der Elektro-Lkw im Zusammenspiel mit einem FUSO eCanter (7,5 Tonnen) ein innerstädtisches Mikrohub mit Sendungen, die dann auf der letzten Meile mit elektrisch unterstützten Lastenrädern verteilt werden. Zum Aufladen in der Dachser-Niederlassung in Kornwestheim soll der eActros ausschließlich Grünstrom nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1