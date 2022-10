Da staut sich was zusammen

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland und Sachsen-Anhalt enden die Herbstferien. Nochmals prognostiziert der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, am kommenden Wochenende auf den Heimreisespuren in nördlicher und westlicher Richtung lebhaftem Rückreiseverkehr. Auch die Routen Richtung Großraum Berlin sind etwas voller als gewohnt.



Am Freitagnachmittag gibt es deutschlandweit wieder zahlreiche Staus durch Pendelnde, vor allem rund um die Ballungsräume und auf den Fernstraßen vor Baustellenbereichen. Es wird ein hohes Verkehrsaufkommen bundesweit vorhergesagt, die Staugefahr ist hoch. Hauptverkehrszeiten liegen zwischen 14 und 18 Uhr.



Für den Samstag kündigt der ACE Rückreiseverkehr ab den Vormittagsstunden auf den Fernstraßen in westlicher und nördlicher Richtung an, für den Sonntag

ab der Mittagszeit nochmals viel Verkehr auf den Rückreisespuren insbesondere in Süddeutschland, ansonsten normales Verkehrsaufkommen. Der Ausflugsverkehr am Sonntag lässt spürbar nach, hier sollte es zu keinen Beeinträchtigungen mehr kommen.



Je nach Wetterlage kann es auf den Straßen herbstlich sein. Nebel, fallendes Laub und kürzere Tageslichtzeiten erfordern eine angepasste Fahrweise. Hierzu finden sich im Herbst-Ratgeber viele hilfreichen Tipps und Hinweise der ACE-Verkehrsexperten.



Im Alpenraum ist nun jederzeit mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen. Kurzfristig gesperrte Pässe sind möglich, erste Wintersperren bereits in Kraft. Tagesaktuell sind diese in der Alpenstraßen-Übersicht des ACE gelistet. Weitere Informationen, Höhen- und Steigungsgradangaben, sowie Caravan-Eignung sind ebenfalls übersichtlich dargestellt.

